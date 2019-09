Beifahrertür zerkratzt

Eine böse Überraschung erlebte eine 22-jährige Autofahrerin, als sie am Samstagvormittag zu ihrem Fahrzeug zurückkam. Wie die Polizei Bad Kissingen meldete, hatte die Frau in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 10.10 Uhr, ihren blauen VW Polo in der Friedhofstraße geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug von einem unbekannten Täter im Bereich der hinteren Beifahrertüre zerkratzt. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol