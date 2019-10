Zeugen sucht die Eberner Polizei, um einen Fall von Sachbeschädigung zu klären.

In der Zeit vom vergangenen Samstag bis zum Mittwoch, 23. Oktober, wurde in Ebern in der Schlesierstraße von einem bislang unbekannten Täter ein schwarzer Audi an der hinteren rechten Tür verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebern, Telefon 09531/9240. Wer hat Verdächtiges bemerkt und kann die Fahnder bei den Ermittlungen unterstützen?