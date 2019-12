Beifahrertür und Kotflügel verkratzt

Die Beifahrertür und den Kotflügel eines in den Lindenstraße in Breitengüßbach geparkten blauen Mercedes verkratzten unbekannte Täter irgendwann in der Zeit zwischen Samstagnacht und Montagmorgen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen am Fahrzeug aufgefallen und wer kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310.