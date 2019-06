Auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße hat am Mittwochnachmittag der Beifahrer eines Fiats versehentlich die Türe gegen einen geparkten Peugeot geschlagen. Die Fahrzeugführerin des beschädigten Wagens kam noch vor Eintreffen der Streife dazu. So konnten die Personalien ausgetauscht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1200 Euro. pol