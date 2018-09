Beifahrertür beschädigt und geflohen

In der letzten Woche hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit der Türe einen auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Feuersteinstraße geparkten weißen Ford Ka beschädigt. Obwohl der Verursacher an der Beifahrertüre des stehenden Autos einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zum Verursacher geben? Zeugenmeldungen erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.