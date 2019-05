Beifahrerseite verkratzt

Einer Frau aus einem Ortsteil von Burkardroth ist am Sonntagnachmittag aufgefallen, dass ihr schwarzer BMW in der Zeit von Freitagabend, 18 Uhr, bis Sonntagnachmittag, auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Dadurch entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Die Frau war im Tatzeitraum mit ihrem Fahrzeug in Burkardroth, Bad Kissingen und Bad Neustadt unterwegs. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen. pol