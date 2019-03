Beifahrerseite verkratzt

Ein Mercedes, der am Fahrbahnrand der Heerfleckenstraße in Frauenaurach abgestellt war, wurde Donnerstagnacht beschädigt. Unbekannte verkratzten mit einem Gegenstand die komplette Beifahrerseite. Dadurch entstand Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter Tel. 09131/ 760-115.