Beifahrerseite auf 1,15 Meter beschädigt

Im Zeitraum vom Freitag, 3., bis Dienstag, 14. Januar, ist in Ebermannstadt im Bereich Am Kirchenwehr oder dem Peuntweg ein weißer Seat Leon mutwillig beschädigt worden. Mit einem spitzen Gegenstand zog eine unbekannte Person an der Beifahrerseite einen 1,15 Meter langen Längsstrich entlang der beiden Türen. Der angerichtete Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. pol