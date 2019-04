Beifahrerin wurde leicht verletzt

Als er von der Steigerwaldstraße nach links in die Treppendorfer Straße abbiegen wollte, übersah ein 37-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstagnachmittag einen entgegenkommenden 34-jährigen Audi-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10 000 Euro entstand. Die 38-jährige Beifahrerin im Audi zog sich leichte Verletzungen zu.