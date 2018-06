pol



Bei einem Auffahrunfall am Montag, gegen 9.15 Uhr, ist eine Beifahrerin verletzt worden und musste nach der Erstversorung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr 26-jähriger Sohn war am Steuer und aus Unachtsamkeit in der Münnerstädter Straße auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw gefahren.Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Nüdlingen war mit 15 Einsatzkräften zum Abbinden von Betriebsmitteln sowie zur Verkehrslenkung vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 15 000 Euro, schätzt die Polizei Bad Kissingen.