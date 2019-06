Diverse Prellungen erlitt am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall eine 19-jährige Mitfahrerin in einem VW. Auf den Wagen ihrer 18-jährigen Fahrzeugführerin war in der Luitpoldstraße ein 26-Jähriger mit seinem Audi aufgefahren. Der Schaden an beiden Unfallfahrzeugen wird auf 1000 Euro geschätzt pol