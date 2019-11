Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Aufgrund eines unzureichenden Sicherheitsabstandes fuhr am Montagabend in der Bamberger Straße ein 79-jähriger VW-Fahrer auf den Anhänger eines vorausfahrenden Audi-Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Beifahrerin im Audi zog sich leichte Verletzungen zu.