Beifahrer stirbt nach Unfall

Der schwere Verkehrsunfall auf dem Autobahnzubringer bei Münnerstadt am vergangenen Freitag hat ein Todesopfer gefordert. Ein schwer verletzter 85-jähriger Mann, der als Beifahrer in einem der Unfallwagen saß, erlag wenige Stunden nach dem Verkehrsunfall seinen Verletzungen in einem Schweinfurter Krankenhaus.

Wie berichtet, waren am Freitagnachmittag auf dem Zubringer ein Skoda und ein VW frontal zusammengestoßen. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auch eine Sachverständige eingeschaltet. Die Polizei Bad Neustadt, die den Unfall aufgenommen hat, bittet dennoch unter Tel.: 09771/6060 um Hinweise von möglichen Zeugen, die den Verkehrsunfall eventuell beobachtet haben. pol