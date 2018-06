Beifahrer hat Drogen in der Jacke

pol



In einer Tabakpackung hatte ein 41-jähriger Dresdener eine geringe Menge Haschisch versteckt. Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth kontrollierte den 41-Jährigen am Montagnachmittag als Beifahrer in einem Opel aus Freiburg an der Rastanlage Fränkische Schweiz. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in der Jackentasche des Beifahrers die Tabakpackung, in der sich drei kleine Brocken Haschisch befanden. Die Drogen stellten die Polizisten sicher. Der Dresdner erhält eine Anzeige wegen des Besitzes.