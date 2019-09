Beifahrer gerät mit Radlern in Konflikt

Am Mittwoch gegen 20.15 Uhr kam es im Baustellenbereich der Günter-Scharowsky-Straße zu Streitigkeiten zwischen einem Beifahrer eines Pkw und einer größeren Gruppe von Fahrradfahrern. Der 51-jährige Beifahrer fühlte sich offensichtlich durch die Radler derart behindert, dass er handgreiflich wurde und gegen mehrere Personen vorging. So wurden ein 16-Jähriger am Kragen gepackt und ein 62-Jähriger beleidigt. Die verständigten Polizeistreifen konnten die Gemüter beruhigen. Die Erlanger Polizei hat zur Klärung des Sachverhalts die Ermittlungen aufgenommen. Der 51-jährige Beifahrer aus Erlangen, der mit knapp 1,7 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand, muss sich unter anderem wegen Beleidigung strafrechtlich verantworten. Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen (Telefon 09131/760-114).