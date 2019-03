Beiergrößlein 60 Jahre dabei

Bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins ließ Vorsitzender Jürgen Deuerling die Zeit seit der letzten Jahresversammlung 2018 Revue passieren. Im Juni 2018 wurde das 110-jährige Bestehen in Wagners Hotel gefeiert.

Ehrungen für langjährige Zugehörigkeit zum SPD-Ortsverein nahmen Vorsitzender Deuerling und Kreisvorsitzender Ralph Pohl vor. Für treue Mitarbeit bei der Verwirklichung der gesellschaftlichen Ziele wurden für 60 Jahre Helmut Beiergrößlein sowie für 55 Jahre Josef Gremer, Georg Holzmann und Gustav Wunder geehrt. 45 Jahre halten Helmut Deuerling, Maria Deuerling, Margita Baaser, Kreisehrenvorsitzender Volker Naser, Michael Rüger und Roland Wildner ihrem SPD-Ortsverein die Treue. Für 35 Jahre wurde Alfred Kremer und für 30 Jahre Hannelore Rauh ausgezeichnet. 25 Jahre sind Heinz Seidl und Ramona Smettane dabei.

Ergebnis der Neuwahlen

Bei den Neuwahlen wurde der Vorstand bestätigt. Eine Änderung gab es nur bei den Kassenrevisoren: Tamara Wachter übernimmt das Amt von Jessica Deuerling-Feil, die nicht mehr kandidierte. Hier das Wahlergebnis: Vorsitzender Jürgen Deuerling, Zweite Vorsitzende Brigitte Geiger, Schriftführer Ludwig Deuerling, Kassiererin Ramona Smettane, Ausschussmitglieder Conny Köhler, Richard Rauh, Reinhard Wiedel, Walter Deuerling und Bernhard Reißig, Kassenprüferinnen Viola Wiedel und Tamara Wachter (neu), Frauenvertreterin Manja Deuerling.

Ebenfalls gewählt wurden die Delegierten und Ersatzdelegierten für den Kreisverband, Unterbezirk und die Aufstellungskonferenz zur Kreistagswahl 2020. Delegierte sind Brigitte Geiger, Jürgen Deuerling und Richard Rauh, Ersatzdelegierte Walter Deuerling, Conny Köhler, Carola Naser und Reinhard Wiedel.

Terminvorschau

Die Teilnahme an örtlichen Festen, die Weihnachtsfeier und andere Aktivitäten sind auch für 2019 geplant. Die Kommunalwahl am 15. März 2020 steht bereits in diesem Jahr besonders zur Debatte. Die Nominierungsveranstaltung für den Marktgemeinderat wird voraussichtlich im September oder Oktober stattfinden.

Der SPD-Ortsverein hat zurzeit 63 Mitglieder, davon sind 18 Frauen und 45 Männer.

Frauenvertreterin Manja Deuerling gab bekannt, dass in diesem Jahr kein Mutter- und Vatertagskaffeeklatsch stattfinden werde. Es soll diesmal eine Veranstaltung für die Jugend auf die Beine gestellt werden; denkbar wäre eine Waldrallye.

Ehrenvorsitzender Manfred Manzer appellierte an alle Mitglieder, sich Gedanken wegen der Kommunalwahl zu machen. Bei einem Durchschnittsalter im Ortsverband von 63 Jahren werde es schwierig werden, "eine vernünftige Liste aufzustellen". sd