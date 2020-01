Beides verboten: Joint und Einhandmesser

Bei der Kontrolle eines 23-Jährigen am Coburger Bahnhof fanden die Coburger Polizisten am Mittwoch um 22.40 Uhr einen Joint bei dem Mann. Bei der weiteren Durchsuchung fiel den Beamten zudem noch ein Einhandmesser auf, das der Mann in der Öffentlichkeit nicht hätte führen dürfen. Der Joint und das Messer wurden sichergestellt. Der 23-Jährige hat sowohl gegen das Betäubungsmittelgesetz als auch das Waffengesetz verstoßen und muss mit einer Anzeige rechnen. pol