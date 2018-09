Beide wollen freie Fahrt gehabt haben

Auf der Suche nach Zeugen ist die Bamberger Polizei nach einem Unfall, der sich am Montagmittag um 12.45 Uhr in der Hallstadter Straße an der Einmündung zum Parkplatz des Bamberger Friedhofs ereignete. Grund: Die beiden Beteiligten geben an, jeweils bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein, wo es letztendlich krachte. An beiden Pkws entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.