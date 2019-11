Beide sind "äußerst rechts" gefahren

Am Montagmittag kam es im Tiefen Graben in Rüssenbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 56-jähriger VW-Tourag-Fahrer schrammte mit seinem Außenspiegel gegen den Anhänger eines entgegenkommenden 40-jährigen Lkw-Fahrers. Es entstand geringfügiger Sachschaden. Beide Verkehrsbeteiligten gaben an, äußerst weit rechts gefahren zu sein. Zur Unfallklärung werden Zeugen gesucht. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.