Beide Fahrer wollen Vorfahrt

Obwohl er keine Vorfahrt hatte, gab ein 35 Jahre alter Mann am Sonntagabend auf der Kreisstraße in Richtung Baiersdorf Gas. Dabei prallte er gegen den Wagen eines 52-jährigen Mannes aus Effeltrich. Rund 7500 Euro Schaden nahm die Polizei schließlich auf.

Gegen 17 Uhr fuhr der Unfallverursacher, der aus Coburg stammt, auf der Kreisstraße in Richtung Baiersdorf. An einer Einmündung ignorierte er das Schild "Vorfahrt gewähren".

Zur selben Zeit wollte der Mann aus Effeltrich auf der Kreisstraße geradeaus in Richtung Hagenau fahren. Der wartepflichtige Verkehrsteilnehmer ging nach eigener Aussage davon aus, dass das andere Fahrzeug nach rechts abbiegen wollte und fuhr deshalb an. Dadurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Schäden entstanden bei beiden Wagen an der Front. Der Schaden, den die Polizei aufnahm, beträgt 7500 Euro. Beide Fahrzeuge waren fahrbereit und es wurde niemand verletzt. red