Schaden in Höhe von 7500 Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Würzburger Straße entstanden. Eine 31-Jährige Kia-Fahrerin wollte aus der Rudolf-Diesel-Straße nach links in die Würzburger Straße abbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Mercedes-Fahrer, der auf der Würzburger Straße in Richtung Schweinfurt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, beide Autos mussten abgeschleppt werden. pol