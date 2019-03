Beide Autofahrer passen nicht auf

Weil beide Autofahrer offensichtlich Fehler gemacht haben, passierte am Donnerstag ein Unfall nahe Wonfurt. Um 18.30 Uhr befuhr ein Volvo die Staatsstraße, von der A 70 kommend, in Richtung Donnersdorf. Als der Fahrer nach links in den dortigen Pendlerparkplatz einbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Opel Corsa und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Opel-Fahrer hatte trotz Dämmerung weder Abblendlicht noch Standlicht eingeschaltet. Beide Fahrer wurden belehrt und vernommen. Die Personalien wurden ausgetauscht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich; der Gesamtschaden liegt bei rund 5000 Euro.