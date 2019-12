Bei Wind und Wetter für die Leser unterwegs

Am Montag feierte Helmut Schmidt aus Steinbach an der Haide 80. Geburtstag. Seit acht Jahren trägt der beliebte Jubilar in seinem Heimatort die Kronacher Lokalzeitungen aus.

Wenn sich andere im warmen Bett noch einmal umdrehen, ist er schon lange auf den Beinen. In aller Herrgottsfrühe bei Wind und Wetter, Eis und Schnee sorgt Helmut Schmidt dafür, dass der Fränkische Tag jeden Morgen pünktlich bis spätestens 6 Uhr auf dem Frühstückstisch der Leser liegt. Zuverlässig und mit großem Pflichtgefühl, aber auch mit viel Freude übt der Steinbacher diese Aufgabe aus.

Seinen 80. Geburtstag feierte er mit seiner großen Familie, Angehörigen, Freunde und Vereinskollegen im Gemeindehaus. Aus der über 56-jährigen Ehe mit seiner ein Jahr jüngeren und ebenfalls aus dem Golddorf stammenden Ehefrau Erika gingen die drei Kinder Günter, Marion und Martina hervor. Mittlerweile wird die Familie komplettiert von 13 Enkelkindern und einem Urenkel.

Helmut Schmidt kann auf ein arbeitsreiches Leben zurückblicken. Nach Beendigung seiner Schulzeit mit 14 Jahren unterstützte er seinen Vater zuhause auf dem großen elterlichen Bauernhof. Da sein Vater leider viel zu früh verstarb, übernahm er den Hof im Alter von 29 Jahren und führte die Landwirtschaft bis zu seinem Ruhestand weiter.

Noch heute zählen Wald- und Holzarbeiten zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Ein weiteres großes Hobby ist das Singen. So bereichert er seit 65 Jahren sowohl den gemischten als auch den Männer-Chor vom Gesangverein "Frohsinn" Steinbach an der Haide mit seiner schönen Stimme, so dass ein Geburtstags-Ständchen an seinem Ehrentag nicht fehlen durfte. Langjähriges Mitglied ist er bei der örtlichen Feuerwehr, wo er auch aktiven Dienst verrichtete, sowie bei der Jagdgenossenschaft Steinbach an der Haide, um die er sich in seiner 20-jährigen Tätigkeit als Kassier große Verdienste erwarb. In die große Gratulantenschar reihte sich auch Ludwigsstadts Bürgermeiser Timo Ehrhardt ein. hs