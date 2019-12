Bei Wildunfall in Leitplanke gerutscht

Einem Subaru-Fahrer lief in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Gefäll ein Wildschwein in den Pkw. Aufgrund des Zusammenpralls und der schneebedeckten Fahrbahn rutschte das Auto in die Leitplanke. Gesamtschaden an Pkw und Leitplanke: 7500 Euro. Das Tier wurde getötet. pol