Bei Wendemanöver krachte es

Etwa 6000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall, als ein Transporter wenden wollte. Am Montagvormittag fuhr eine 34-Jährige mit dem VW-Transporter die Schweinfurter Straße in ortsauswärtige Richtung. Auf Höhe der Einmündung zur Ringstraße wendete sie auf der Straße ihr Fahrzeug, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Eine nachfolgende Opel-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Opel so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. pol