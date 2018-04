Bei vielen Gelegenheiten zeigten die Sänger ihr Können

Zur Jahreshauptversammlung des MGV Westheim 1890 e.V. im Vereinsheim begrüßte Vorsitzender Wolfgang Hefner die erschienen Mitglieder und Ehrenmitglieder. 1.Vorsitzender Hefner bedankte sich zunächst bei seiner Stellvertreterin, Jessica Schricker, die, im Wechsel mit ihm, die vielen Glückwünsche des Gesangvereins an die Mitglieder übermittelte und ihn in seiner Krankheitszeit vertreten hat. Besucht wurde die Gruppenversammlung der Sängergruppe Bad Kissingen in Garitz.



Wirtshaussingen

Abgehalten wurden verschiedene Sitzungen, Fahnenabordnungen waren beim Florianstag, beim Patroziniumsfest Peter und Paul und beim Volkstrauertag am Kriegerdenkmal dabei. Das Wirtshaussingen, musikalisch gestaltet mit Chorleiter Stefan Baron, war für alle eine sangesfrohe, gut gelungene Veranstaltung, erinnerte Hefner in seiner Rückschau.

Für 25 Jahre Singen im Chor zeichneten der Vorstand Wolfgang Hefner und seine Stellvertreterin Jessica Schricker zwei Sängerinnen von den "Voices" aus. Yvonne Pollack und Katharina Kuhn erhielten aus deren Händen die Urkunde des Fränkischen Sängerbundes und die Ehrennadel in Silber vom Deutschen Chorverband.

Chorleiter Stefan Baron gab in seinem Jahresbericht bekannt, dass der gemischte Chor 36 Chorproben absolvierte. Das Erlernte konnte beim Liederabend des MGV Hammelburg, bei der Schlossweihnacht in Aschach, beim Seniorennachmittag und beim Adventskonzert im Sängerheim vorgetragen werden. Am Volkstrauertrag wurde die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal mitgestaltet. Zum Projektchor "Chor-Act" hatte der Chorleiter gute Nachrichten mitzuteilen. Im vergangenen Jahr hat der Chor 24 Chorproben abgehalten. Für das laufende Projekt haben sich sieben neue Sängerinnen und Sänger gemeldet, die den Chorgesang verstärken werden. "Chor-Act" hat bei einem Konzert in der Kirche von Detter mitgewirkt, zu der 50-Jahr-Feier der Feuerthaler Musikanten in der Kirche von Feuerthal und ebenfalls bei der Schlossweihnacht in Aschach und beim Adventssingen im MGV-Heim.

Stellvertretend für die entschuldigte Chorleiterin des Kinderchores "Westolinos", Miriam Bogner, trug die stellvertretende Vorsitzende, Jessica Schricker, den Tätigkeitsbericht für den Kinderchor vor.

Bianca Müller berichtete über die vielen Auftritte von "The Voices". 28 Chorproben wurden abgehalten. Verschiedene Auftritte, wie bei Geburtstagen, Taufen, Jubiläen und Hochzeiten, ließen die Frauen ihre Stimmen klangvoll erklingen. Im August 2017 gestalteten und organisierten sie das Ferienprogramm des MGV Westheim.

Im Kassenbericht von Bianca Müller bestätigten die beiden Kassenprüfer Inge Scherpf und Hiltrud Wahler eine einwandfreie Buchführung. Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte durch die Versammlung einstimmig.

Vorsitzender Hefner bedankte sich bei den erschienen Mitgliedern, was auch gleichzeitig die Verbundenheit zum MGV zeigt und schloss die Versammlung mit einem "Weiter so". red