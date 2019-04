Bei Verkehrskontrolle Rauschgift aufgefunden

Am Freitagabend kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Lichtenfels in der Bamberger Straße einen 36-jährigen Mann, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Da sich der Mann bei der Kontrolle sichtlich nervös und unruhig verhielt, wurden er und seine mitgeführten Gegenstände durchsucht. Dabei konnte in einem Zigarettenetui eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. pol