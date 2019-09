Bei Verkehrskontrolle Marihuana gefunden

Am frühen Montagabend fiel Beamten der Polizei-Inspektion Lichtenfels in der Gabelsberger Straße ein geparkter Skoda auf, in dem zwei junge Männer saßen. Bei der anschließenden Kontrolle stieg den Beamten sofort Cannabisgeruch in die Nase. Bei der darauf folgenden Durchsuchung wurde in dem Pkw eine Dose mit Marihuana gefunden. Nach der Kontrolle wurde das Zimmer eines der beiden Männer durchsucht. Dort wurden weitere Betäubungsmittel sichergestellt. Die beiden jungen Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.