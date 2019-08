Bei Unfallflucht war Alkohol im Spiel

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Montag gegen 18.15 Uhr in der Wunderburg einen Mercedes-Fahrer, wie er dort gegen einen geparkten VW Lupo stieß und einfach wegfuhr. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens konnte die Polizei den 66-jährigen Fahrer zu Hause antreffen. Dort gab der Mann an, Alkohol getrunken zu haben, weshalb eine Blutentnahme im Bamberger Krankenhaus unumgänglich war. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1000 Euro. Unbekannte heben Gullydeckel aus Am Dienstag kurz vor 0.30 Uhr wurde die Polizei verständigt, weil in der Lugbank zwei Männer einen Gullydeckel von der Straße aushoben und sich anschließend in Richtung Obere Brücke entfernten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Personen nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten setzten den Gullydeckel wieder in die Straße ein, eine Fahndung nach den Tätern läuft. Wer hat das Moped umgeworfen? Zwischen dem frühen Samstagmorgen, 2 Uhr, und Sonntagabend, 22.30 Uhr, warf ein Unbekannter in der Oberen Königstraße ein dort abgestelltes Moped der Marke Simson um. Durch das Umwerfen wurden der rechte Spiegel, ein Fußrasterträger sowie ein Gasgriff des Kleinkraftrades in Mitleidenschaft gezogen, weshalb dem Fahrzeughalter Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden ist. Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Sekundenkleber beschädigt Schlösser Zwischen dem frühen Sonntagmorgen und Montagmittag haben Unbekannte an einer Wohnungstüre sowie am Vorhängeschloss des dazugehörigen Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus in der Pödeldorfer Straße die Schlösser vermutlich mit Sekundenkleber beschädigt. Der oder die Täter hinterließen einen Reparaturschaden von etwa 400 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210. Reparatur der Kratzer wird sehr teuer Zwischen Freitag, 5. Juli, und Montag, 5. August, wurde auf einem Parkplatz in der Brennerstraße ein abgestellter grauer Ford Focus zerkratzt. Der unbekannte Täter ritzte auf der kompletten linken Autoseite Kratzer ein, so dass Sachschaden von etwa 2000 Euro entstanden ist. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Zechpreller beleidigt Polizeibeamte Am Montagabend gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei über zwei Zechpreller in einer Gaststätte in der Gartenstadt informiert. Beim Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass die beiden Männer im Alter von 20 und 22 Jahren für knapp 41 Euro gegessen und getrunken hatten, obwohl sie nicht genügend Bargeld dabei hatten. Die beiden Zechpreller wurden dann aufs Polizeirevier mitgenommen. Der 22-Jährige war dabei höchst aggressiv und beleidigte die eingesetzten Polizisten. pol