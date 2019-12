Bei Unfall war Alkohol im Spiel

Ein Alkotest verlief positiv bei einem Unfallbeteiligten, der am Samstagnachmittag an der Ostumgehung einen Auffahrunfall verursacht hatte. Der 50-Jährige war hierbei auf den Mazda einer 40-Jährigen aufgefahren, die an der Einmündung zur Staatsstraße am Stop-Schild halten musste. Ein noch an der Unfallstelle durchgeführter Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab 1,10 Promille, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge hatte. Der Gesamtsachschaden wird mit circa 4500 Euro beziffert. pol