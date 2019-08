Bei Unfall war Alkohol im Spiel

Im Verlauf einer Rechtskurve der Staatsstraße 2277 geriet am Sonntagmorgen ein 54-Jähriger mit seinem Renault nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer überfuhr zwei Leitpfosten, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Für die Straßenreinigung und beschädigten Leitpfosten entstand Schaden in Höhe von 500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Test am Alkomaten ergab ein Ergebnis von 1,74 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.