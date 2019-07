Bei Traumwetter zum Rundensieg

Die Runde 14 der Bundesliga wird den Ligapiloten des Aero Club Lichtenfels lange in Erinnerung bleiben: Am Samstag noch Warmluft mit schwacher Thermik und nur kurzen Flügen. In der Nacht zum Sonntag Gewitter und Durchgang einer Kaltfront. Bis zum Sonntagmittag Regenschauer und tiefhängende Wolken. Tatsächlich entwickelte sich gegen Mittag auf der Rückseite der Kaltfront doch noch außergewöhnlich gutes Segelflugwetter mit Thermikaufreihungen in Windrichtung.

Die ausgegebene Taktik war klar: Erst soweit wie möglich gegen den Wind vorfliegen, dann mit dem Wind im Rücken das Highspeed-Rennen unter den ausgeprägten Wolkenaufreihungen aufnehmen. Relativ schnell war der Luftraum des Frankfurter Flughafens erreicht. In der Gegend von Bad Brückenau trafen sich Jan Kretzschmar und Gerd-Peter Lauer und surften unter den Wolkenstraßen ohne viel zu Kreisen gemeinsam im Teamflug mit einer Schnittgeschwindigkeit von schnellen 170 km/h bis an den Untreusee bei Hof.

Nach der Wende im Regenschauer flogen beide noch einen zweiten Schenkel bis Bad Kissingen und einen dritten Schenkel wieder zurück bis ins Fichtelgebirge.

Wichtige Punkte für Klassenerhalt

Auf der Gesamtmessstrecke für die Liga erreichte Kretzschmar auf seiner LS 8 über 364 Kilometer einen Schnitt von 145,95 km/h. Nur einen Wimpernschlag langsamer war Lauer auf einer LS 8neo mit 144,26 km/h. Bei ähnlicher Streckenführung war Markus Reuss mit der leistungsschwächeren LS 1f 125,04 km/h schnell. Über die gesamte Strecke mussten die Lichtenfelser Piloten nur fünfmal in Aufwinden von bis zu 5 Metern pro Sekunde kreisen, der Rest wurde mit Höchstgeschwindigkeiten von teilweise über 200 km/h ausschließlich im Geradeausflug absolviert.

Das Wetter brachte dem Team des Aero Club Lichtenfels zum wiederholten Mal in dieser Saison den Rundensieg und wichtige 20 Punkte für den Klassenerhalt. In der Gesamtwertung der 1. Bundesliga belegt Lichtenfels nunmehr Rang 7, wobei das Mittelfeld bis Rang 16 sehr dicht beieinander liegt. In Führung liegt der LSV Rinteln mit einem Punkt Vorsprung vor der LSG Bayreuth und dem LSV Burgdorf auf Rang 3.

Für die U25-Junioren war diesmal kein Lichtenfelser Junior-Pilot am Start. Trotz Nullnummer konnte der Gesamtrang 5 knapp gehalten werden. C- Kader-Pilot Philipp Lauer ist bereits mit der Junioren-Nationalmannschaft zur Trainingswoche für die am kommenden Sonntag beginnende Junioren-Weltmeisterschaft nach Szeged in Ungarn abgereist. Jan Kretzschmar wird dort als Team-Meteorologe und Gerd Peter Lauer als Coach dabei sein.

Die drei Leistungsträger werden in den nächsten drei Runden dem Team in der Liga fehlen. Im Lichtenfelser Lager hofft man trotzdem, dass der Rest der Mannschaft die noch notwendigen Punkte zum Ligaerhalt einfliegt. gpl