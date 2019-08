Bei Tickets ist Feiertag für alle

Mariä Himmelfahrt am Donnerstag, 15. August, ist nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag. Im Gebiet des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN) profitieren alle Fahrgäste von der Feiertagsregel: Am 15. August gelten Zeitkarten verbundweit ohne Ausschlusszeiten. Das heißt, die 9-Uhr-Mobi-Card, das 9-Uhr-Jahresabo, das Ferien-Ticket oder die Semesterticket-Basiskarte können den ganzen Tag genutzt werden - und nicht erst ab 9 Uhr.

Bei der Mobi-Card sowie dem Jahres- oder Firmenabo "Plus" ist die Mitnahme von weiteren Personen ebenfalls von früh bis spät möglich.

Weitere Auskünfte

Da im VGN Landkreise und Gemeinden mit verschiedener konfessioneller Zusammensetzung vereint sind, gelten die Fahrpläne vor Ort entsprechend unterschiedlich. In den protestantischen Gegenden sowie im gesamten Netz der S-Bahn fahren die Linien nach dem normalen Werktagsfahrplan. In überwiegend katholischen Gemeinden gilt meist der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Wer auf Nummer Sicher gehen will, dem empfiehlt der VGN die elektronische Fahrplanauskunft unter vgn.de oder per App "VGN Fahrplan & Tickets". red