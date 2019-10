Eine 19-jährige Motorradfahrerin fuhr die B 287 am Schindberg in Fahrtrichtung Schweinfurt, als in einer Rechtskurve das Hinterrad der 125er-Maschine wegrutschte. Die junge Frau stürzte und brach sich wohl das Schulterbein. Am Krad entstand rund 1000 Euro Schaden. pol