Bei dichtem Verkehr kam es am Mittwochnachmittag an der Ausfahrt von der A 73 zur A 70 in Richtung Schweinfurt zu stockendem Verkehr. Dies bemerkte die 26-jährige Fahrerin eines VW Caddy zu spät und fuhr dem Skoda eines 55-Jährigen ins Heck. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt 6000 Euro geschätzt. pol