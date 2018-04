Bei Schlägerei war Alkohol im Spiel

Am Dienstag gegen 1.30 Uhr kam es in der Oberen Sandstraße zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen. Ein 30-jähriger Mann mit 2,06 Promille versetzte grundlos im Vorbeigehen einem noch unbekannten Passanten eine Ohrfeige. Diesen Angriff ließ sich der Mann nicht gefallen, und es kam zu einer Rangelei, die in gegenseitigen Schlägen endete. Zwei Zeugen wollten die Streithähne trennen; der Angreifer, der sich durch die Schlägerei ein blaues Auge zuzog, beleidigte daraufhin noch einen 26-jährigen Mann.