Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer musste an der Einmündung zur Bahnhofstraße von der Zehntstraße kommend am Donnerstagnachmittag verkehrsbedingt rückwärts fahren, da er zu früh in die Einmündung gelenkt hatte. Währenddessen stand ein anderes Auto hinter ihm, das er beim Rangieren übersah. Durch das Touchieren entstand am hinteren Pkw ein Schaden von circa 2500 Euro an der Frontstoßstange. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde wegen der Anhängerkupplung nicht beschädigt. pol