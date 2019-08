Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro entstand am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall, der sich an der Kreuzung vor dem Bamberger Bahnhof ereignete. Ein 24-jähriger Passatfahrer fuhr, vermutlich trotz Rotlicht, in die Kreuzung ein und krachte dabei in den Audi eines 59-Jährigen, der bei grüner Ampelschaltung von der Luitpoldstraße in die Ludwigstraße abbiegen wollte. Verletzt wurde niemand.