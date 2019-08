Den Radweg entlang der Bundesstraße 26 befuhr am Montagmorgen ein 61-jähriger Radfahrer. An der Ampelanlage Wasserwörth überquerte er die Kreuzung bei Rotlicht. Ein abbiegender 55-jähriger VW-Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad und am Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.