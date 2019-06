Am Donnerstag gegen 10 Uhr befuhr eine Renault-Fahrerin die Schwarzenbergstraße in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung zur Kunigundenruhstraße übersah sie das Rotlicht und stieß mit einen bevorrechtigten Skoda zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils 1500 Euro, verletzt wurde niemand. Die 83-jährige Unfallverursacherin bestreitet, bei Rotlicht eingefahren zu sein, Zeugen konnten dies jedoch beobachten. pol