Bei Rot: Sattelzug fährt auf Auto auf

Am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr fuhr ein 42-jähriger Nürnberger mit seinem Sattelzug auf dem Hans-Ort-Ring in Richtung Neustadt. Auf Höhe der Kreuzung Bamberger Straße übersah er die rot zeigende Ampelanlage und fuhr auf das Heck des Pkw eines dort wartenden 22-jährigen Forchheimers auf. Während an der Sattelzugmaschine nur ein geringer Sachschaden entstand, wurde das Heck des Autos komplett eingedrückt. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Beide Beteiligte blieben zum Glück unverletzt. pol