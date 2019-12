Bei Regen im Graben gelandet

Eine 45-Jährige war am Sonntagnachmittag nach Sonnenuntergang mit ihrem VW zwischen Mitgenfeld und der B 286 unterwegs. Kurz nach der Ortschaft kam sie von

der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Fahrbahn war durch Regen rutschig. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde in eine Bad Brückenauer Klinik eingeliefert. Am Polo der 45-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, teilt die Polizei mit. pol