Bei Rangiermanöver Schild beschädigt

Als ein Trucker am späten Donnerstagnachmittag versuchte, in der Fuldaer Straße seinen Sattelzug zu wenden, geriet er auf die nicht befestigte Bankette und übersah beim Wiederanfahren ein Verkehrszeichen. Dieses wurde durch den Spiegel der Zugmaschine aus der Verankerung gelockert. Der Schaden an Straße und am Schild wird von der Polizei auf knapp 500 Euro geschätzt. Der Sattelzug blieb unbeschädigt, schreiben die Beamten. pol