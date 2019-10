Polizeibeamte kontrollierten am Freitagnachmittag in der Mainau einen 38-jährigen Lichtenfelser. Dabei entdeckten sie in dessen Rucksack eine nagelneue Jacke, an der sich noch eine elektronische Diebstahlssicherung sowie das Preisetikett befanden. Es konnte ermittelt werden, dass die Jacke im Wert von 20 Euro zwei Tage vorher in einem nahe gelegenen Bekleidungsgeschäft entwendet worden war. Den Mann erwartet nun im Nachhinein eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. pol