Bei Nässe zu schnell

Auf der nassen Fahrbahn geriet am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 22 ein 52-Jähriger mit seinem Kraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Leitpfosten und stürzte. Mit leichten Verletzungen musste der Zweirad-Fahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.