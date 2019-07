Auf der regennassen A 70 kam am Sonntagnachmittag ein 19-jähriger Autofahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte zunächst in die Mittelschutzplanke und kam dann nach einer Kollision mit der Außenschutzplanke am Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mindestens 6500 Euro.