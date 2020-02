Bei Lourdes-Novene eine große Gebetsgemeinschaft gebildet

Für die Lourdes-Novene in der Pfarrkirche St. Bartholomäus Kirchehrenbach wurde die Lourdes-Madonna von ihrem Platz in der Grotte hinter der Pfarrkirche in den Altarbereich der Kirche geholt. Die Novene ist eine vorwiegend in der katholischen Kirche übliche Gebetsform, bei der bestimmte Gebete an neun aufeinanderfolgenden Tagen verrichtet werden. Beim Eröffnungsgottesdienst verwies Pater Witalis vom Franziskanerkloster Gößweinstein darauf, dass Maria makellos und rein gewesen sei, weil sie bewusst auf alles Böse verzichtet habe. Dies zeuge von ihrer Charakterstärke, die auch Voraussetzung für ihre Erwählung gewesen sei. Er empfahl, dafür zu beten, durch die Hilfe der Gnade Gottes innerlich stark zu werden.

Viele Besucher aus der Pfarrei und den umliegenden Gemeinden bildeten in den neun Tagen eine große Gebetsgemeinschaft. Jeden Abend versammelte sich eine Schar von Betern für die gemeinsame Andacht, der sich meist eine Eucharistiefeier anschloss. In seiner Predigt erwähnte Pater January aus Gößweinstein, dass Maria das Licht auf die Erde gebracht habe, da sie an Jesus, der das wahre Licht sei, geglaubt habe. Eine wichtige Botschaft Marias sei dabei Umkehr und Buße gewesen. Daher sei Lourdes ein Ort des Gebetes und Dienstes an den Menschen, insbesondere an den Kranken, geworden. Maria gelte als Stern der Hoffnung auch in dunklen Stunden. Der Strahl und die Schönheit Marias leuchteten auch in den vielen Kerzen, die in Lourdes entzündet werden. Dem Gottesdienst folgte eine Lichterprozession durch die Kirche. red