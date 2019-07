Bei Lokal Stühle geklaut

Ein Kulmbacher Gastronom zeigte am Sonntag bei der Polizei an, dass zwei Stühle aus seinem Außenbereich gestohlen worden sind.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bemächtigten sich bislang Unbekannte zweier Rattan-Stühle, die ein Gastwirt in der Fritz-Hornschuch-Straße vor seinem Lokal aufgestellt hatte. Der Geschädigte wähnte sich zunächst als Opfer eines üblen Streiches, allerdings konnte er seine Sitzmöbel im Umfeld der Gaststätte nicht wieder finden. In der folgenden Nacht stahlen die Diebe noch einen weiteren Stuhl. Daraufhin erstattete der Gastronom Strafanzeige.

Hinweise erbeten

Die Kulmbacher Polizei fragt: Wem sind in der Nacht zum Freitag oder zum Samstag in der Kulmbacher Innenstadt Personen mit dunkelgrauen geflochtenen Stühlen aufgefallen? Wer hat solche Stühle an ungewohnten Orten gesehen? Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 09221/6090. pol