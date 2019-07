Eine 27-Jährige meldete in der Nacht zum Donnerstag um 0.10 Uhr bei der Polizeiinspektion Lichtenfels, dass Wasser aus der Wohnung über ihr durch die Decke tropfe. Sie habe an der Tür geklingelt und versucht, den Nachbarn zu wecken - jedoch erfolglos. Nachdem die Beamten sich Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, fanden sie den Wohnungsinhaber schlafend auf dem Sofa. Dieser hatte ein Bad nehmen wollen und war beim Warten eingeschlafen, während das Wasser bereits in der Wanne überlief.