Bei Ladendiebstahl erwischt

Eine 49-jährige Frau wurde am Samstag 23. März, gegen 13 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Rudolf-Diesel-Straße ertappt. Zwar legte die Frau einen Teil des Einkaufs auf das Kassenband und bezahlte diesen auch. Eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes fand jedoch im Nachgang weitere, nicht bezahlte Waren in der Handtasche der Frau. Der Dame wurde ein Hausverbot für den Supermarkt ausgesprochen. Zudem wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. pol